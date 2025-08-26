Сара Джессика Паркер резко ответила на критику «И просто так»: ей все равно, но почему?

А вы обращали внимание на автомобили в «Москва слезам не верит»? Есть и «Мерседес» и «Ниссан»: это многое говорит о Кате

Пока все ненавидят звезду «Одних из нас», она замахнулась на Marvel: вот кого из героев хочет сыграть Белла Рэмси

Этот тест пройдут те, кто каждый год пересматривает «Любовь и голуби»: ответьте на 7 хитрых вопросов о фильме

«Такая потрясающая музыка»: советский мультик покорил иностранцев — ругают анимацию, но все равно смотрят (оценка близка к 8)

Мульт «Элио» от Pixar провалился в прокате, но в «цифре» его довели до ума — с помощью вырезанных сцен и… настоящего космонавта

Дорама, которая бросила вызов «Игре в кальмара»: в Китае сняли свой сериал про выживание — и получилось на 8 из 10

Актер из новой «Фантастической четвёрки» поставил фильму 3.5 из 5 — вот почему

Таксовал на стареньком «Москвиче», спивался и жил в нищете: Юрий Белов стал суперзвездой после «Карнавальной ночи» — а потом потерял все

Теперь боксируют на большом экране: пять профессиональных спортсменов, которые стали известными актерами