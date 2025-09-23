«Это было нереально!»: девушка из России снялась в дораме «Учитель Ким, доктор романтик 2» — и вот как ведут себя корейские актеры за кадром

Цензоры СССР пытались запретить «Пластилиновую ворону»: неужели всему виной голос Мюллера из «17 мгновений весны»?

Секрет похода Шурика и Нины: странная деталь в «Кавказской пленнице», которую почти 60 лет не замечают даже самые внимательные

Сколько лет Танджиро в 4-м сезоне «Истребителя демонов»? За все время возраст не поменялся — вот когда герой повзрослеет

Один из самых ожидаемых сериалов 2025-го на подходе: Netflix покажет долгожданный хит с Джудом Лоу 18 сентября — отмечайте в календаре

«Просто ждем»: Disney готовит почву для сиквела культовой комедии 90-х — Линдси Лохан снова стала популярной

Почувствуйте себя Беллой Свон: нужно 66 тысяч рублей и много терпения — проверено фанатами «Сумерек»

«Несмешной кусок мусора»: российского «Холопа» пересняли в 4 странах, но оригинал «зашел» далеко не всем — ругают и иностранцы, и русские

Зеницу против Танджиро: кто сильнее в «Истребителе демонов» — итог не понравится фанатам «блондинчика»

В «Дайте жалобную книгу» Рязанов критиковал власти СССР так тонко, что цензура этого даже не заметила: да и большинство зрителей — тоже