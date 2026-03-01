Раньше пересматривала «Красотку» каждое 8 марта, а теперь сразу переключаю: «История про глупую содержанку и недалекого богача»

Думали, что «Чёрное зеркало» — сплошная фантастика? Вот в каких сериях там реально предсказали будущее

Этот русский фильм по Стивену Кингу запрещен к прокату, но в Сети его смотрят до сих пор: «Браво! Как будто книгу перечитала»

Сол — в сырой земле, Скайлер — в петле: 8 финалов «Во все тяжкие», которые так и не рискнули снять

Поставьте на паузу, чтобы отсмеяться: эти комедии 2000-х все еще смешат лучше, чем половина новинок от Netflix

«Аватаров» 4 и 5 могут заменить книгами: Кэмерон готов отменить сиквелы и раскрыть финал франшизы хоть завтра

64 миллиона зрителей и «капуромания»: этот хит Болливуда первым покорил советский прокат

Забываем «Чернобыль» от HBO: от «Полураспада» Okko у критиков пошли мурашки по телу

Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом

«Врата Штейна» на минималках: «Союзмультфильм» выпустил научпоп-мультик для юных зрителей — любители «Гравити Фолз» оценят