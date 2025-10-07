Семь сериалов подряд: «Триикс Медиа» создала для НТВ хиты года — от «Невского 8» до «Ничьи в пользу КГБ»

Во «Властелине колец» орки боялись солнца, а в «Хоббите» вели битвы среди белого дня: Питер Джексон грубо нарушил канон

Первые слухи о новом «Чужом» взволновали фанатов: кто вернется в сиквел из «Ромула» — сплетня от режиссера

Эти проникновенные цитаты из «Унесенных призраками» заставляют теплеть в сердце: Миядзаки — настоящий гений

Прости, Тони Старк: у Тома Холланда есть любимый момент в киновселенной Marvel — и он бы хотел пережить его снова

Паттинсон, Стюарт, освобождайте график! Спустя 17 лет «Сумерки» могут получить продолжение — Майер перепишет старый канон

«Я чертовски взбешен»: после скандала с «Убить Билла» Тарантино ввел на съемках строгий запрет — за нарушение увольняет без суда и следствия

Засмотрели «Озимандию» до дыр? У «Во все тяжкие» есть достойный конкурент от HBO — приблизился к рейтингу 10 на IMDb

В восторге от «Зова предков»? Припасли для вас целый список похожих фильмов, на которые стоит обратить внимание

Муад’Диб, на колени перед Киркоровым! Сразу два российских фильма обогнали в прокате культовую «Дюну» Вильнёва — но на Западе так и не прижились