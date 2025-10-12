Меню
Киноафиша Фильмы АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Джотто. Предчувствие Ренессанса Расписание сеансов АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Джотто. Предчувствие Ренессанса, 2023 в Москве 12 октября 2025

Расписание сеансов АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Джотто. Предчувствие Ренессанса, 12 октября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
сб 4 вт 7 вс 12 вс 26
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
15:00 от 550 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Воображаемый друг
Воображаемый друг
2024, США, ужасы
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Мокрячок Попай
Мокрячок Попай
2025, США, ужасы
