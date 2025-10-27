Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
TheatreHD: Дзеффирелли: Сельская честь
Расписание сеансов TheatreHD: Дзеффирелли: Сельская честь, 1982 в Москве
Расписание сеансов TheatreHD: Дзеффирелли: Сельская честь, 1982 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
пн
27
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «TheatreHD: Дзеффирелли: Сельская честь»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
19:30
от 1000 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
Отзывы
2024, США, драма
Пункт назначения: Смертельная игра
Отзывы
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667