Киноафиша
Фильмы
Добрый доктор
Расписание сеансов Добрый доктор, 2026 в Москве
14 января 2026
Расписание сеансов Добрый доктор, 14 января 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
чт
8
пт
9
сб
10
вс
11
пн
12
вт
13
ср
14
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Добрый доктор»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
14:00
от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
12:50
от 500 ₽
19:05
от 500 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
20:55
22:40
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
18:15
от 720 ₽
