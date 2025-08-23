8,1 на IMDb и 97% «свежести» на RT: «Убийства в одном здании» возвращается с 5 сезоном — тут найдете полное расписание серий

У самого кассового фильма о зомби всех времен появится сиквел: главный вопрос — сыграет ли там Брэд Питт

Даже имя мужа Нарочинской не помнят: 13 сезон «Склифосовского» еще не вышел, а зрители уже нашли в нем ляпы

Кто такая тетушка Глэдис и при чем тут Пеннивайз из «Оно»? Объясняем концовку «Орудий» — лучшего ужастика 2025 года (с большим запасом!)

Из звезды «Интернов» в бариста в Лондоне: тот самый всезнайка Левин терпел неудачу за неудачей — и вот что с ним стало

Следствие ведут каблуки: 3 роскошных российских мини-сериала о женщинах-детективах (№2 – must have для фанатов «Хрустального»)

От «Иронии судьбы» до «Весны на Заречной улице»: тест за 1 минуту покажет, на какой фильм СССР похожа ваша жизнь

«Мой тебе совет»: Тарковский одной фразой задел Гайдая за живое — больше старались не общаться

5 пикантных моментов из кино СССР, которые не вырезала цензура: вспомните по ним названия фильмов? (тест)

Живая легенда: телесериальные персонажи, которые сделали свои шоу (и себя) культовыми