Киноафиша Фильмы Побег из зоопарка Расписание сеансов Побег из зоопарка, 2024 в Москве 25 августа 2025

Расписание сеансов Побег из зоопарка, 25 августа 2025 в Москве

чт 21 пт 22 сб 23 вс 24 пн 25 вт 26 ср 27 чт 28 пт 29 сб 30 вс 31 пн 1 вт 2 ср 3
КИНОград г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
10:40 12:25 15:45
Кинозал ГУМа
Площадь Революции
2D
10:15 от 300 ₽ 13:40 от 400 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D, VIP
17:00 от 1160 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
13:10
Победа
Крестьянская Застава
2D
10:40 от 200 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:15 от 500 ₽ 10:50 от 340 ₽ 14:15 от 500 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:50 от 400 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:30 от 300 ₽ 12:05 от 400 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:50 от 400 ₽ 12:40 от 400 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:40 от 300 ₽ 12:35 от 400 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
12:20 от 380 ₽ 16:15 от 450 ₽ 18:00 от 550 ₽ 19:40 от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:40 от 400 ₽ 12:50 от 500 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
11:00 от 300 ₽ 12:45 от 400 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
10:40 от 300 ₽ 13:05 от 400 ₽
