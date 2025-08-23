Меню
Расписание сеансов Экзорцизм: Хроники, 2024 в Москве 23 августа 2025

Расписание сеансов Экзорцизм: Хроники, 23 августа 2025 в Москве

Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
20:30 от 800 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
20:30 от 640 ₽
Синема Парк Мосфильм г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
18:30 от 650 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
20:00 от 540 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
19:00 от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
20:00 от 700 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
20:10 от 650 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
20:30 от 630 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
