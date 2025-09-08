Глаза цвета моря и зубы «подобно зернам граната»: историки описали настоящего Ибрагима — в «Великолепном веке» он выглядит не так (фото)

К особняку, где жила Кэрри, не подпускают людей: но если будете в Нью-Йорке, то полюбоваться домом никто не запретит (адрес)

Думали, это для красоты? А вот и нет! Зачем Т-800 всегда надевает солнцезащитные очки в «Терминаторе»

Гэндальф провел там не один год: Мордор из «Властелина» есть в реальности — это ненавистная Толкину часть Британии

Где снимался сериал «Ментовские войны»: за 20+ лет большинство узнали локацию — а вот «секрет» ГУВД знают не все

Капитан Америка станет злодеем, а арка Дума вышибет из зрителей слезы: важные спойлеры сюжета «Мстители: Судный день»

Бурунов увидел «Начало» в кинотеатре и понял, что «надо было озвучить по-другому»: столкнулся с жесткой цензурой Голливуда при озвучке

Срочно ищем их на стриминге: (пока что) лучшие зарубежные фильмы этого года, которые имеют все шансы попасть на «Оскар»

Бюджет в 2 раза меньше, чем у «Форсаж 10», а рейтинг — выше: для Питта «F-1» самый успешный в карьере — сколько потратили на съемки

Настоящих актеров узнают многие, а хвостатых? Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с животными (тест)