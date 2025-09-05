Меню
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
14:30 20:10
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
14:50 17:30 19:10
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:20 15:00 18:30
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
15:10 19:40 22:40
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
17:05 19:50
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
13:40 15:30 17:40 19:50
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
14:50 20:10 23:30
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
11:10 15:25 19:50
