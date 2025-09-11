Меню
Фильмы
Колбаса
Расписание сеансов Колбаса, 2025 в Москве
11 сентября 2025
Расписание сеансов Колбаса, 11 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Сегодня
6
Завтра
7
пн
8
вт
9
ср
10
чт
11
пт
12
сб
13
вс
14
пн
15
вт
16
ср
17
2D
11:15
от 150 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
13:30
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
17:10
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
14:40
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
12:30
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
13:00
15:20
18:40
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
12:55
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
22:10
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
13:30
