Почти сутки в хамаме и особый макияж: к ночи с Сулейманом из «Великолепного века» наложницы начинали готовиться за два года

Этот кадр в «Унесённых призраками» заметили единицы: Миядзаки спрятал там «пасхалку» только для фанатов

Хэппи-энда не будет? Авторы «Смешариков» рассказали, чем закончится роман Нюши и Бараша

Кто бессмертный в «Вечности»? С главным героем все ясно, но есть и второй персонаж — ему более 2000 лет

У этого романа высочайший рейтинг — признали даже подростки: летом 2025-го превзошел «Преступление и наказание» и Оруэлла

Пропал культовый человек: первую серию новой «Москва слезам не верит» пересняли — изначально было лучше

Проверка на внимательность: 11 нарядов кочевали из одного фильма СССР в другой — спорим, вы замечали не все? (фото)

Вы ждали, и он вернулся: дата выхода 4-го сезона «Клюквенного щербета» — и почему премьеру сдвинули на неделю

«Меня это очень злит»: Алисента из «Дома дракона» назвала «отвратительными» фанатов «Игры престолов»

«У меня был приступ жуткий»: Прохор Шаляпин пострадал из-за любимого сериала