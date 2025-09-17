Этот кадр в «Унесённых призраками» заметили единицы: Миядзаки спрятал там «пасхалку» только для фанатов

Про кого снимут 5 сезон «Бриджертонов» на Netflix: автор культовой саги сделала конкретный намек

Все это время Супер-Кот обманывает Леди Баг? В Сети вычислили, кто такой Адриан на самом деле

«Меня это очень злит»: Алисента из «Дома дракона» назвала «отвратительными» фанатов «Игры престолов»

«Думала, сдохну. Материлась, молилась»: лучшим фильмом в карьере Пересильд считает не «Вызов»

«Самое сложное»: перезапуск «Клиники» собрал всех, и даже доктора Кокса — но одного героя все же не хватает (и это упущение)

Критики выбрали лучших режиссеров России: один мэтр вне конкуренции — угадаете с двух попыток?

«У меня был приступ жуткий»: Прохор Шаляпин пострадал из-за любимого сериала

Проверка на внимательность: 11 нарядов кочевали из одного фильма СССР в другой — спорим, вы замечали не все? (фото)

У этого романа высочайший рейтинг — признали даже подростки: летом 2025-го превзошел «Преступление и наказание» и Оруэлла