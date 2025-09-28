Меню
Киноквартал
Ясенево
2D
11:45 от 350 ₽ 18:45 от 650 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
21:40 от 580 ₽ 23:50 от 580 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
18:00 от 600 ₽ 20:10 от 600 ₽ 22:30 от 600 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
21:40 от 600 ₽ 23:50 от 600 ₽
Колибри Москва г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
13:00
Мираж Синема в ТРК «Европолис» г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
12:25 от 590 ₽ 16:30 от 640 ₽ 20:40 от 640 ₽
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
