Что было с Джеком после «Титаника»? Зрители уверены: он выжил, сбежал от Розы и стал героем другого фильма

Российские «Острые козырьки», но на 8 серий: график выхода нового исторического сериала с Боярской

Если пересматривать «Друзей» сейчас, Рейчел уже не кажется обаятельной простушкой: настоящая стерва и эгоистка

HBO не сбавляет обороты: «Добро пожаловать в Дерри» на вершине — и другая их новинка уже в топ-10 самых популярных сериалов

Не те фильмы катастрофами назвали: при съемках этих картин случились ужасные трагедии (и их оставили при монтаже)

Засмотрели «Афоню», «Мимино» и другие комедии «Мосфильма» до дыр? Докажите в тесте – 7 коварных вопросов уже вас ждут

В 4 сезоне «Ведьмака» канон Йеннифэр переписали с нуля: режиссер назвала причину – теперь ее проклинают даже фанаты фэнтези

«Я думал, что не доживу»: в «Охоту за Голлумом» официально вернется главная звезда «Властелина колец» – съемки не за горами

Серсея Ланнистер стала Таргариеном: у Netflix появилась своя «Игра престолов» – с дикими прериями вместо пейзажей Вестероса

В «Великолепном веке» Хюррем покорила сердце Сулеймана сразу, а как быстро справитесь вы? Тест дает целых 6 попыток