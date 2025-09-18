Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Долгая прогулка
Расписание сеансов Долгая прогулка, 2025 в Москве
18 сентября 2025
Расписание сеансов Долгая прогулка, 18 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Вся информация о фильме
чт
18
пт
19
сб
20
вс
21
пн
22
вт
23
ср
24
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Долгая прогулка»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
19:30
от 650 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
18:30
от 500 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
19:30
от 380 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
18:30
от 400 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:50
от 700 ₽
13:15
от 750 ₽
15:40
от 750 ₽
18:05
от 850 ₽
20:30
от 850 ₽
22:55
от 850 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
18:05
от 570 ₽
20:30
от 570 ₽
22:55
от 570 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
19:30
от 1300 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
19:30
от 590 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
19:30
от 370 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
18:00
от 540 ₽
20:25
от 540 ₽
22:50
от 540 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
18:00
от 650 ₽
20:25
от 650 ₽
22:50
от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
18:00
от 600 ₽
20:25
от 600 ₽
22:50
от 600 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
20:00
от 650 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
18:05
от 600 ₽
20:30
от 600 ₽
22:55
от 600 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
18:00
от 580 ₽
20:20
от 580 ₽
22:40
от 580 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
18:30
от 580 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Самый летний тест: догадайтесь о названиях 6 советских фильмов только по одному кадру с арбузом
Играла стерв, а теперь муж не отпускает ее в Россию: как сложилась жизнь звезды «6 кадров» Ирины Медведевой
8,1 на IMDb и 97% «свежести» на RT: «Убийства в одном здании» возвращается с 5 сезоном — тут найдете полное расписание серий
В «Поттере» одну из школьниц играла 36-летняя британка: даже осталась с обнаженным Гарри в ванной
5 пикантных моментов из кино СССР, которые не вырезала цензура: вспомните по ним названия фильмов? (тест)
Кто такая тетушка Глэдис и при чем тут Пеннивайз из «Оно»? Объясняем концовку «Орудий» — лучшего ужастика 2025 года (с большим запасом!)
От «Иронии судьбы» до «Весны на Заречной улице»: тест за 1 минуту покажет, на какой фильм СССР похожа ваша жизнь
«Твою мать», «Опа» и 10+ других, безумно смешных мемов по «Бригаде» — сделают ваш день лучше
Из звезды «Интернов» в бариста в Лондоне: тот самый всезнайка Левин терпел неудачу за неудачей — и вот что с ним стало
Почти не страшно, безумно интересно: лучший Sci-Fi-сериал по Кингу можно «проглотить» всего-то за 8 часов — «Под куполом» и рядом не стоял
Следствие ведут каблуки: 3 роскошных российских мини-сериала о женщинах-детективах (№2 – must have для фанатов «Хрустального»)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667