Киноафиша
Фильмы
Долгая прогулка
Расписание сеансов Долгая прогулка, 2025 в Москве
19 сентября 2025
Расписание сеансов Долгая прогулка, 19 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Вся информация о фильме
чт
18
пт
19
сб
20
вс
21
пн
22
вт
23
ср
24
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Международная
2D
19:30
от 650 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
19:30
от 380 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:50
от 700 ₽
13:15
от 750 ₽
15:40
от 750 ₽
18:05
от 850 ₽
20:30
от 850 ₽
22:55
от 850 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
18:05
от 570 ₽
20:30
от 570 ₽
22:55
от 570 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
19:30
от 1300 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
19:30
от 590 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
19:30
от 370 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
18:00
от 540 ₽
20:25
от 540 ₽
22:50
от 540 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
18:00
от 650 ₽
20:25
от 650 ₽
22:50
от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
18:00
от 600 ₽
20:25
от 600 ₽
22:50
от 600 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
20:00
от 650 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
18:05
от 600 ₽
20:30
от 600 ₽
22:55
от 600 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
18:00
от 580 ₽
20:20
от 580 ₽
22:40
от 580 ₽
