Долгая прогулка
Расписание сеансов Долгая прогулка, 2025 в Москве
21 сентября 2025
Расписание сеансов Долгая прогулка, 21 сентября 2025 в Москве
Долгая прогулка
2D
19:30
от 700 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
19:30
от 400 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:50
от 800 ₽
13:15
от 950 ₽
15:40
от 950 ₽
18:05
от 950 ₽
20:30
от 950 ₽
22:55
от 950 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
18:05
от 640 ₽
20:30
от 640 ₽
22:55
от 640 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
19:30
от 1300 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
19:30
от 590 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
19:30
от 410 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
18:00
от 540 ₽
20:25
от 540 ₽
22:50
от 540 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
17:00
от 650 ₽
19:25
от 650 ₽
21:50
от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
18:00
от 700 ₽
20:25
от 700 ₽
22:50
от 700 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
20:00
от 700 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
18:05
от 650 ₽
20:30
от 650 ₽
22:55
от 650 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
18:00
от 630 ₽
20:20
от 630 ₽
22:40
от 630 ₽
