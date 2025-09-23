Меню
Фильмы
Долгая прогулка
Расписание сеансов Долгая прогулка, 2025 в Москве
23 сентября 2025
Расписание сеансов Долгая прогулка, 23 сентября 2025 в Москве
2D
10:50
от 650 ₽
13:15
от 700 ₽
15:40
от 700 ₽
18:05
от 800 ₽
20:30
от 800 ₽
22:55
от 800 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
18:05
от 540 ₽
20:30
от 540 ₽
22:55
от 540 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
18:00
от 500 ₽
20:25
от 500 ₽
22:50
от 500 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
18:00
от 600 ₽
20:25
от 600 ₽
22:50
от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
18:00
от 550 ₽
20:25
от 550 ₽
22:50
от 550 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
18:05
от 550 ₽
20:30
от 550 ₽
22:55
от 550 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
18:00
от 500 ₽
20:20
от 500 ₽
22:40
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
