Фильмы
Долгая прогулка
Расписание сеансов Долгая прогулка, 2025 в Москве
5 октября 2025
Расписание сеансов Долгая прогулка, 5 октября 2025 в Москве
Свиблово
2D
18:30
от 350 ₽
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
18:20
от 450 ₽
Silver Cinema
г. Москва, ул. Святоозерская, 1А, ТРЦ «Косино Парк»
2D
21:55
от 660 ₽
Времена года
Парк Победы
2D
21:00
от 7000 ₽
23:20
от 7000 ₽
Иллюзион
Китай-город
2D, SUB
15:05
от 500 ₽
21:45
от 2000 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
11:10
от 1200 ₽
12:35
от 800 ₽
15:00
от 800 ₽
17:20
от 800 ₽
19:40
от 800 ₽
20:50
от 800 ₽
22:00
от 800 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
17:35
Каро 10 София
Щелковская
2D
18:50
от 880 ₽
21:20
от 880 ₽
23:45
от 880 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
13:00
от 700 ₽
16:00
от 700 ₽
20:05
от 700 ₽
22:40
от 700 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
19:50
от 660 ₽
22:15
от 660 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
21:05
от 650 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
23:45
от 550 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
21:30
от 510 ₽
23:50
от 510 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
22:40
от 580 ₽
23:30
от 580 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
14:45
от 770 ₽
21:10
от 720 ₽
23:00
от 1700 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
18:40
от 350 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
14:45
от 550 ₽
19:10
от 600 ₽
23:40
от 600 ₽
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
19:55
от 350 ₽
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
15:35
от 490 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
21:40
от 470 ₽
22:35
от 470 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
21:50
от 670 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
10:40
от 320 ₽
13:00
от 520 ₽
18:30
от 570 ₽
20:50
от 570 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
10:40
от 250 ₽
15:10
от 470 ₽
22:00
от 500 ₽
Москино Вымпел
Свиблово
2D
21:05
от 370 ₽
Москино Искра
Тимирязевская
2D
12:40
от 350 ₽
18:50
от 480 ₽
20:50
от 380 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
16:50
от 430 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
16:10
от 370 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
21:45
от 430 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
16:05
от 420 ₽
21:15
от 450 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D, SUB
19:00
от 480 ₽
Пионер
Киевская
2D, SUB
11:05
от 620 ₽
17:45
от 920 ₽
Победа
Крестьянская Застава
2D
23:35
от 500 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D
15:55
от 550 ₽
19:50
от 650 ₽
2D, SUB
12:45
от 450 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
11:35
от 750 ₽
15:25
от 850 ₽
18:00
от 700 ₽
20:10
от 700 ₽
Радуга Кино
Технопарк
2D
10:10
от 460 ₽
15:15
от 490 ₽
17:35
от 560 ₽
19:50
от 560 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
19:05
от 660 ₽
21:25
от 660 ₽
23:45
от 660 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
10:55
от 500 ₽
13:15
от 660 ₽
15:35
от 660 ₽
17:55
от 660 ₽
20:15
от 660 ₽
22:35
от 660 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
12:15
от 450 ₽
16:55
от 480 ₽
19:15
от 480 ₽
21:35
от 480 ₽
23:55
от 480 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
17:05
от 700 ₽
22:00
от 700 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
22:10
от 700 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
17:30
от 650 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
22:00
от 700 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
22:10
от 630 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
18:20
от 600 ₽
21:10
от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
22:05
от 720 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
22:00
от 580 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
18:05
от 650 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
18:05
от 650 ₽
20:25
от 650 ₽
22:45
от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
18:10
от 800 ₽
20:30
от 800 ₽
22:50
от 800 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
16:35
от 620 ₽
18:55
от 660 ₽
21:15
от 660 ₽
22:00
от 660 ₽
23:30
от 660 ₽
Художественный
Арбатская
2D, SUB
21:10
от 1420 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Воображаемый друг
Отзывы
2024, США, ужасы
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Мокрячок Попай
Отзывы
2025, США, ужасы
Это не копия: режиссер «Августа» оправдался за сравнения с культовым российским фильмом
5 зарубежных военных фильмов, которые стали хитами уже после самой первой сцены: эти кадры не могут забыть зрители
Она улыбалась и убивала: почему Т-Х — самый страшный Терминатор в истории и как она оставила позади даже Т-1000
Это что за Колобок? В «Истребителе демонов» Аказа эпично лишился головы, но благодаря особенности смог ее отрастить
3 серия 4 сезона «Клюквенного щербета» разбивает сердца: отныне Омер — убийца
Затмит самого Деймона: в 3 сезоне «Дома дракона» появится сразу несколько новых важных героев, но лишь один станет любимцем публики
От «славянского киберпанка» до Кинга: в октябре выйдет сразу 7 новых сериалов — включите для фона, а очнетесь, когда закончится весь сезон
«Легенды ночных стражей» вышли ровно 15 лет назад, и зрители ждут сиквел до сих пор: но из-за Бэтмена продолжение так и не случится
Реальная «Долгая прогулка» прошла в России задолго до экранизации Кинга: финал — почти как в фильме, а вот правила еще жестче
От мужа не родила, но счастье обрела: в личной жизни у Веры Васильевой были только темные полосы и одно светлое пятно
«Решил сыграть всех бюджетников»: НТВ готовит сюрприз любителям детективов — новинка со звездой «Лихача» и «Пса» в духе зарубежного «911»
