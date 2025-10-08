Меню
Москино Сатурн
Свиблово
2D
19:45 от 270 ₽
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
18:20 от 450 ₽
Времена года
Парк Победы
2D
21:00 от 7000 ₽ 23:20 от 7000 ₽
Иллюзион
Марксистская
2D, SUB
10:10 от 1000 ₽ 16:40 от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
11:10 от 1000 ₽ 12:35 от 600 ₽ 14:55 от 600 ₽ 17:20 от 650 ₽ 19:40 от 650 ₽ 20:50 от 650 ₽ 22:00 от 650 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
14:00 от 550 ₽ 18:50 от 660 ₽ 21:20 от 660 ₽ 23:45 от 660 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
13:00 от 420 ₽ 16:00 от 420 ₽ 20:05 от 520 ₽ 22:40 от 520 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
19:50 от 550 ₽ 22:15 от 550 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
23:45 от 470 ₽
Киномакс Жулебино г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
21:30 от 430 ₽ 23:50 от 430 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
21:40 от 480 ₽ 23:55 от 480 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
14:45 от 620 ₽ 21:10 от 600 ₽ 23:00 от 1300 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
18:40 от 350 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
15:10 от 430 ₽ 19:10 от 490 ₽ 23:40 от 490 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
21:40 от 420 ₽ 22:35 от 420 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
22:40 от 590 ₽
Москино Вымпел
Бабушкинская
2D
16:50 от 230 ₽
Москино Искра
Дмитровская
2D
15:10 от 330 ₽ 21:10 от 380 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
21:45 от 390 ₽
Москино Салют
Академическая
2D, SUB
16:00 от 270 ₽
Москино Тула г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
17:15 от 390 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
21:30 от 370 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D, SUB
18:15 от 330 ₽
Пионер
Киевская
2D, SUB
16:20 от 570 ₽ 21:00 от 620 ₽
Победа
Крестьянская Застава
2D
23:35 от 450 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
15:55 от 450 ₽ 19:50 от 550 ₽
2D, SUB
12:45 от 300 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
11:35 от 550 ₽ 15:25 от 650 ₽ 18:00 от 550 ₽ 20:10 от 550 ₽
Радуга Кино
Технопарк
2D
10:10 от 340 ₽ 15:15 от 410 ₽ 17:35 от 490 ₽ 19:50 от 490 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
19:05 от 560 ₽ 21:25 от 560 ₽ 23:45 от 560 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
10:55 от 400 ₽ 13:15 от 470 ₽ 15:35 от 470 ₽ 17:55 от 570 ₽ 20:15 от 570 ₽ 22:35 от 570 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
12:15 от 400 ₽ 16:55 от 420 ₽ 19:15 от 420 ₽ 21:35 от 420 ₽ 23:55 от 420 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
17:25 от 500 ₽ 22:00 от 500 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
22:10 от 600 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
17:30 от 550 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
22:00 от 600 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
22:10 от 520 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
18:20 от 550 ₽ 21:10 от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
22:05 от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
22:00 от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
18:00 от 500 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
12:25 от 450 ₽ 19:35 от 600 ₽ 21:55 от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
18:10 от 650 ₽ 20:30 от 650 ₽ 22:50 от 650 ₽
Формула кино на Мичуринском
Юго-западная
2D
16:35 от 500 ₽ 18:55 от 570 ₽ 21:15 от 570 ₽ 22:00 от 570 ₽ 23:30 от 570 ₽
