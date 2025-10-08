Меню
Фильмы
Долгая прогулка
Расписание сеансов Долгая прогулка, 2025 в Москве
8 октября 2025
Расписание сеансов Долгая прогулка, 8 октября 2025 в Москве
2D
19:45
от 270 ₽
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
18:20
от 450 ₽
Времена года
Парк Победы
2D
21:00
от 7000 ₽
23:20
от 7000 ₽
Иллюзион
Марксистская
2D, SUB
10:10
от 1000 ₽
16:40
от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
11:10
от 1000 ₽
12:35
от 600 ₽
14:55
от 600 ₽
17:20
от 650 ₽
19:40
от 650 ₽
20:50
от 650 ₽
22:00
от 650 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
14:00
от 550 ₽
18:50
от 660 ₽
21:20
от 660 ₽
23:45
от 660 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
13:00
от 420 ₽
16:00
от 420 ₽
20:05
от 520 ₽
22:40
от 520 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
19:50
от 550 ₽
22:15
от 550 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
23:45
от 470 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
21:30
от 430 ₽
23:50
от 430 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
21:40
от 480 ₽
23:55
от 480 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
14:45
от 620 ₽
21:10
от 600 ₽
23:00
от 1300 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
18:40
от 350 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
15:10
от 430 ₽
19:10
от 490 ₽
23:40
от 490 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
21:40
от 420 ₽
22:35
от 420 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
22:40
от 590 ₽
Москино Вымпел
Бабушкинская
2D
16:50
от 230 ₽
Москино Искра
Дмитровская
2D
15:10
от 330 ₽
21:10
от 380 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
21:45
от 390 ₽
Москино Салют
Академическая
2D, SUB
16:00
от 270 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
17:15
от 390 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
21:30
от 370 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D, SUB
18:15
от 330 ₽
Пионер
Киевская
2D, SUB
16:20
от 570 ₽
21:00
от 620 ₽
Победа
Крестьянская Застава
2D
23:35
от 450 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
15:55
от 450 ₽
19:50
от 550 ₽
2D, SUB
12:45
от 300 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
11:35
от 550 ₽
15:25
от 650 ₽
18:00
от 550 ₽
20:10
от 550 ₽
Радуга Кино
Технопарк
2D
10:10
от 340 ₽
15:15
от 410 ₽
17:35
от 490 ₽
19:50
от 490 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
19:05
от 560 ₽
21:25
от 560 ₽
23:45
от 560 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
10:55
от 400 ₽
13:15
от 470 ₽
15:35
от 470 ₽
17:55
от 570 ₽
20:15
от 570 ₽
22:35
от 570 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
12:15
от 400 ₽
16:55
от 420 ₽
19:15
от 420 ₽
21:35
от 420 ₽
23:55
от 420 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
17:25
от 500 ₽
22:00
от 500 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
22:10
от 600 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
17:30
от 550 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
22:00
от 600 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
22:10
от 520 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
18:20
от 550 ₽
21:10
от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
22:05
от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
22:00
от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
18:00
от 500 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
12:25
от 450 ₽
19:35
от 600 ₽
21:55
от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
18:10
от 650 ₽
20:30
от 650 ₽
22:50
от 650 ₽
Формула кино на Мичуринском
Юго-западная
2D
16:35
от 500 ₽
18:55
от 570 ₽
21:15
от 570 ₽
22:00
от 570 ₽
23:30
от 570 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Воображаемый друг
Отзывы
2024, США, ужасы
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Мокрячок Попай
Отзывы
2025, США, ужасы
