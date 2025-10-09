Меню
Киноафиша Фильмы Долгая прогулка Расписание сеансов Долгая прогулка, 2025 в Москве 9 октября 2025

Расписание сеансов Долгая прогулка, 9 октября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
23:55 от 670 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
21:50
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
14:15 от 650 ₽ 17:15 от 450 ₽ 22:00 от 550 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
22:15 от 1150 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
22:40 от 500 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
22:30 от 600 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
22:00 от 600 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
23:10 от 450 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
22:00 от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
16:30 от 480 ₽ 23:30 от 500 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
12:25 от 500 ₽ 19:40 от 650 ₽ 21:55 от 650 ₽
Центр «Зотов» г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D, SUB
12:45 от 450 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Мужские правила моего деда
Мужские правила моего деда
2025, Россия, комедия, приключения
(Не)искусственный интеллект
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мир в огне
Мир в огне
2025, США, фантастика, боевик
Нахимовцы. Янтарный берег
Нахимовцы. Янтарный берег
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Тафити. Приключения на краю света
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Дом ада. Спуск к дьяволу
2025, США, ужасы
