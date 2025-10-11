Меню
Фильмы
Долгая прогулка
Расписание сеансов Долгая прогулка, 2025 в Москве
11 октября 2025
Расписание сеансов Долгая прогулка, 11 октября 2025 в Москве
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
21:50
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
14:15
от 850 ₽
17:15
от 550 ₽
22:00
от 650 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
16:25
от 1150 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
22:40
от 700 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
22:30
от 700 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
22:00
от 700 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
23:10
от 550 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
22:00
от 580 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
16:30
от 650 ₽
23:30
от 650 ₽
Центр «Зотов»
г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D, SUB
14:45
от 500 ₽
