Расписание сеансов Долгая прогулка, 2025 в Москве 12 октября 2025

Расписание сеансов Долгая прогулка, 12 октября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
21:50
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D
14:15 от 850 ₽ 17:15 от 550 ₽ 22:00 от 650 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
16:25 от 1150 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
22:10 от 700 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
22:20 от 700 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
22:00 от 700 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
22:00 от 550 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
22:00 от 580 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
16:30 от 650 ₽
