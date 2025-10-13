Меню
Расписание сеансов Долгая прогулка, 2025 в Москве 13 октября 2025

Расписание сеансов Долгая прогулка, 13 октября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Долгая прогулка»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
21:50
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
14:15 от 650 ₽ 17:15 от 450 ₽ 22:00 от 550 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
16:25 от 950 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
22:10 от 500 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
22:20 от 600 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
22:00 от 600 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
22:00 от 450 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
22:00 от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
16:30 от 480 ₽
