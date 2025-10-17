Меню
Киноафиша Фильмы Долгая прогулка Расписание сеансов Долгая прогулка, 2025 в Москве 17 октября 2025

Расписание сеансов Долгая прогулка, 17 октября 2025 в Москве

Pushka в ТРК «Ключевой»
Алма-Атинская
2D
18:40 от 500 ₽
Pushka в ТРЦ "Ладья"
Митино
2D
22:25 от 600 ₽
Pushka в ТРЦ «Клён»
Бабушкинская
2D
20:30 от 590 ₽ 22:40 от 590 ₽
Silver Cinema г. Москва, ул. Святоозерская, 1А, ТРЦ «Косино Парк»
2D
22:45 от 620 ₽
Балтика
Сходненская
2D
23:50 от 399 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
16:30 от 610 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
11:50 от 2200 ₽ 16:40 от 720 ₽ 21:00 от 2200 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
16:15 от 660 ₽ 22:05 от 770 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
14:40 от 510 ₽ 17:50 от 620 ₽ 21:50 от 600 ₽ 00:10 от 600 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
13:50 от 1140 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
21:55 от 470 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
14:50 от 370 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
13:40 от 370 ₽
Москино Вымпел
Свиблово
2D
17:05 от 350 ₽
Москино Искра
Тимирязевская
2D
17:25 от 540 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
17:25 от 550 ₽ 22:10 от 650 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
17:45 от 600 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
10:25 от 380 ₽ 12:45 от 420 ₽ 15:05 от 420 ₽ 17:25 от 440 ₽ 19:45 от 440 ₽ 22:05 от 440 ₽ 00:50 от 770 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
22:45 от 650 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
22:20 от 700 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
16:50 от 550 ₽ 21:10 от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
23:00 от 700 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
21:50 от 650 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Ужастики. Ожившие рисунки
Ужастики. Ожившие рисунки
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
(Не)искусственный интеллект
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Сводишь с ума
Сводишь с ума
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Эдем
Эдем
2024, Австралия, триллер
