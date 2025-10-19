Меню
Фильмы
Долгая прогулка
Расписание сеансов Долгая прогулка, 2025 в Москве
19 октября 2025
Расписание сеансов Долгая прогулка, 19 октября 2025 в Москве
Pushka в ТРЦ "Ладья"
Митино
2D
22:25
от 600 ₽
Pushka в ТРЦ «Клён»
Бабушкинская
2D
20:30
от 590 ₽
22:40
от 590 ₽
Silver Cinema
г. Москва, ул. Святоозерская, 1А, ТРЦ «Косино Парк»
2D
22:35
от 680 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
13:00
от 880 ₽
21:00
от 2200 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
17:00
от 940 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
14:40
от 660 ₽
21:30
от 660 ₽
23:50
от 660 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
23:50
от 1700 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
21:30
от 470 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
14:50
от 470 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
13:40
от 420 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
17:25
от 550 ₽
22:10
от 650 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
15:05
от 600 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
10:25
от 400 ₽
12:45
от 450 ₽
15:05
от 450 ₽
17:25
от 480 ₽
19:45
от 480 ₽
22:05
от 480 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
22:45
от 650 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
13:50
от 500 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
16:50
от 600 ₽
21:10
от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
17:40
от 720 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
21:50
от 650 ₽
