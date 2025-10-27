Меню
Киноафиша Фильмы Долгая прогулка Расписание сеансов Долгая прогулка, 2025 в Москве 27 октября 2025

Расписание сеансов Долгая прогулка, 27 октября 2025 в Москве

КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
11:40 от 550 ₽ 12:50 от 600 ₽ 14:00 от 600 ₽ 15:10 от 600 ₽ 16:20 от 650 ₽ 17:30 от 650 ₽ 18:40 от 650 ₽ 19:50 от 650 ₽ 21:00 от 650 ₽ 22:10 от 650 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
23:20 от 660 ₽
Каро 6 Будапешт
Алтуфьево
2D
21:30 от 580 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
22:10 от 580 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
18:50 от 1650 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
22:35 от 720 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
21:55 от 720 ₽ 01:30 от 720 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
13:40 от 500 ₽ 18:40 от 570 ₽ 23:40 от 570 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
21:10 от 390 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D, SUB
17:45 от 450 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
15:00 от 520 ₽ 18:15 от 590 ₽ 20:20 от 620 ₽ 22:50 от 590 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
14:20 от 470 ₽ 19:05 от 570 ₽ 23:05 от 570 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
14:25 от 400 ₽ 19:00 от 420 ₽ 20:40 от 420 ₽ 23:00 от 420 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
23:25 от 600 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
21:20 от 550 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
21:35 от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
23:15 от 650 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
15:50 от 700 ₽ 21:10 от 620 ₽ 23:40 от 750 ₽
