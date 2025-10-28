Меню
Фильмы
Долгая прогулка
Расписание сеансов Долгая прогулка, 2025 в Москве
28 октября 2025
Расписание сеансов Долгая прогулка, 28 октября 2025 в Москве
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
11:40
от 550 ₽
12:50
от 600 ₽
14:00
от 600 ₽
15:10
от 600 ₽
16:20
от 650 ₽
17:30
от 650 ₽
18:40
от 650 ₽
19:50
от 650 ₽
21:00
от 650 ₽
22:10
от 650 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
23:20
от 660 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
13:30
от 570 ₽
18:50
от 1650 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
22:35
от 720 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
21:55
от 720 ₽
01:30
от 720 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
13:40
от 500 ₽
18:40
от 570 ₽
23:40
от 570 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D, SUB
17:45
от 450 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
15:00
от 520 ₽
18:15
от 590 ₽
22:50
от 590 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
14:20
от 470 ₽
19:05
от 570 ₽
23:05
от 570 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
14:25
от 400 ₽
19:00
от 420 ₽
20:40
от 420 ₽
23:00
от 420 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
23:25
от 600 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
21:20
от 200 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
21:35
от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
23:15
от 650 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
15:50
от 700 ₽
21:10
от 620 ₽
23:40
от 750 ₽
