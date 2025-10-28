Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Долгая прогулка Расписание сеансов Долгая прогулка, 2025 в Москве 28 октября 2025

Расписание сеансов Долгая прогулка, 28 октября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 22 Завтра 23 пт 24 сб 25 вс 26 пн 27 вт 28 ср 29
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Долгая прогулка»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
11:40 от 550 ₽ 12:50 от 600 ₽ 14:00 от 600 ₽ 15:10 от 600 ₽ 16:20 от 650 ₽ 17:30 от 650 ₽ 18:40 от 650 ₽ 19:50 от 650 ₽ 21:00 от 650 ₽ 22:10 от 650 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
23:20 от 660 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
13:30 от 570 ₽ 18:50 от 1650 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
22:35 от 720 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
21:55 от 720 ₽ 01:30 от 720 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
13:40 от 500 ₽ 18:40 от 570 ₽ 23:40 от 570 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D, SUB
17:45 от 450 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
15:00 от 520 ₽ 18:15 от 590 ₽ 22:50 от 590 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
14:20 от 470 ₽ 19:05 от 570 ₽ 23:05 от 570 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
14:25 от 400 ₽ 19:00 от 420 ₽ 20:40 от 420 ₽ 23:00 от 420 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
23:25 от 600 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
21:20 от 200 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
21:35 от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
23:15 от 650 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
15:50 от 700 ₽ 21:10 от 620 ₽ 23:40 от 750 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
«Евграфов – самый скучный»: ИИ назвал лучшего Мориарти из экранизаций «Шерлока» – фанатам классики СССР выбор явно не понравится
Лучший ужастик в истории по версии Мэтта Дэймона вышел ровно 50 лет назад: крови море, а вот убийцу не видно до последнего
Кворру в «Трон: Арес» показали лишь мельком, но этого хватило: именно она появится в очередном сиквеле франшизы
Украл, выпил, в тюрьму: «Лихие» — кто из героев реально сидел и чем кончили их прототипы
«Физкульт-привет!»: только фанаты «Джентльменов удачи» пройдут тест на знание 6 цитат из фильма
«Не смотрите его в одиночку»: в Корее сняли «Паранормальное явление», и хоррор уже выносит конкурентов — скоро выйдет в кино
«Путешествие к бессмертию» оценили на 9 из 10, но у него все равно есть конкуренты: вот еще 4 сериала, которые затягивают не хуже
Осень – время утепляться: эти герои так и сделали – а вы вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с их шарфами (тест)
«Ужаснее и сильнее»: Векна из «Очень странных дел» собран по лекалу культового монстра 80-х — и в пятом сезоне станет почти неуязвимым
«Мы не сомневались»: «Игра в кальмара» возвращается с новым сезоном уже в ноябре — 456 игроков опять сразятся за главный приз
Оставьте хотя бы Халка: в новом «Человеке-пауке» не будет героя, которого так все ждали — надежды на большой камбэк тают
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше