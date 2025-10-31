Меню
Расписание сеансов Долгая прогулка, 2025 в Москве 31 октября 2025

Расписание сеансов Долгая прогулка, 31 октября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
10:30 от 600 ₽ 12:50 от 700 ₽ 15:10 от 700 ₽ 17:30 от 750 ₽ 18:40 19:50 21:00 23:20
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
00:25 от 600 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис» г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
17:20 от 640 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
21:15 от 650 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
14:40 23:50
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
11:40 от 480 ₽ 16:40 от 520 ₽ 21:40 от 680 ₽ 00:40 от 1470 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
13:50 от 420 ₽ 19:00 от 440 ₽ 22:35 от 440 ₽ 00:55 от 440 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
17:30 от 640 ₽
