Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Долгая прогулка Расписание сеансов Долгая прогулка, 2025 в Москве 4 ноября 2025

Расписание сеансов Долгая прогулка, 4 ноября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 28 Завтра 29 чт 30 пт 31 сб 1 вс 2 пн 3 вт 4 ср 5
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Долгая прогулка»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
10:30 от 700 ₽ 12:50 от 800 ₽ 15:10 от 800 ₽ 17:30 от 800 ₽ 18:40 от 800 ₽ 19:50 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽ 23:20 от 800 ₽
Москино Искра
Тимирязевская
2D
21:10 от 420 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D
21:15 от 650 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
14:40 23:50
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
11:40 от 520 ₽ 16:40 от 680 ₽ 21:40 от 680 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
13:50 от 450 ₽ 19:00 от 480 ₽ 22:35 от 480 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
23:35 от 640 ₽
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Песочный человек
Песочный человек
2025, США, ужасы
Паранормальное явление. Шум
Паранормальное явление. Шум
2024, Южная Корея, ужасы, триллер
Кажется, уже пересмотрели все на свете? Эти 3 душевных сериала возвращают вкус к жизни — два сняты в России, один подарил Netflix
Секретная миссия Якена Хгара: фанаты «Игры престолов» нашли объяснение его загадочному появлению в Королевской Гавани
«Константинополь» открывает месяц, «Акушер» — закрывает: расписание премьер НТВ, мимо которых не пройти
«Шаг в сторону – тебя сожрут»: Хемсворт до последнего не хотел сниматься в «Ведьмаке» Netflix – во всем винит токсичных геймеров
Проклятая роль, кома, жизнь в морге и слухи о смерти: что стало со звездой драмы «Любовь и голуби» после развала СССР
Продолжение «Злой» получило первые оценки — шансы фильма на «Оскар» теперь возросли в десятки раз
«Нужно посмотреть сразу все 16 серий»: в Корее еще 7 лет назад вышли свои «Очень странные дела» – не зря на IMDb у них 8.0
Те, кого нельзя называть: «Служебный роман» снят по пьесе, но у этих двух героев были реальные прототипы – их имена засекречены до сих пор
«Худший фильм»: в эту комедию Сталлоне обманом затащил Шварценеггер — собрал 3 «Малины», но россияне обожают
«Отмучился»: каким был при жизни и как уходил Мухич из «Полицейского с Рублевки»
Круче «Интерстеллара», «Начала» и «Довода» вместе взятых: Нолан считает другой свой фильм лучшим в карьере — вот только его «украл» Скорсезе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше