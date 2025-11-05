Меню
Расписание сеансов Долгая прогулка, 2025 в Москве 5 ноября 2025

Расписание сеансов Долгая прогулка, 5 ноября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
12:50 от 600 ₽ 15:10 от 600 ₽ 17:30 от 650 ₽ 18:40 от 650 ₽ 19:50 от 650 ₽ 21:00 от 650 ₽ 23:20 от 650 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
21:15 от 550 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
14:40 23:50
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
11:40 от 420 ₽ 16:40 от 490 ₽ 21:40 от 590 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
13:50 от 400 ₽ 19:00 от 420 ₽ 22:35 от 420 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
23:35 от 600 ₽
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Песочный человек
Песочный человек
2025, США, ужасы
Паранормальное явление. Шум
Паранормальное явление. Шум
2024, Южная Корея, ужасы, триллер
