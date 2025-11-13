Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Долгая прогулка
Расписание сеансов Долгая прогулка, 2025 в Москве
13 ноября 2025
Расписание сеансов Долгая прогулка, 13 ноября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
12
Завтра
13
пт
14
сб
15
вс
16
пн
17
вт
18
ср
19
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Долгая прогулка»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
15:25
от 700 ₽
19:55
от 750 ₽
00:45
от 750 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
21:40
от 640 ₽
Москино Искра
Тимирязевская
2D
21:25
от 540 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D
21:40
от 550 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
22:20
от 670 ₽
00:40
от 670 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
21:05
от 660 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
22:05
от 440 ₽
00:25
от 440 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
17:15
от 700 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
22:55
от 720 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Иллюзия обмана 3
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Голосовой помощник
Отзывы
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Кто же убьет Лео Бонарта в 5 сезоне «Ведьмака»: фанаты сериала гадают, а Сапковский уже давно выдал все спойлеры
Мама-Кошка в мультике «Три кота» готовит овощной крем-суп только так: идеальный обед для промозглой осени
«Смысл 3 сезона, если Меглину подсунули новую женщину?»: фанаты «Метода» раскритиковали продолжение еще до премьеры
«Могу пересказать по кадрам фильм…»: эти 5 военных драм СССР хвалят Бандерас и Спилберг – угадаете их по рецензиям?
Неземная красота: сын Ихтиандра и Гуттиэре сорвал джекпот в генетической лотерее (фото)
Из «Мстителей: Финал» вырезали фантастически жестокую сцену убийства Капитана Америки: фильм бы точно превратился в «18+» (фото)
«Я заблокирован»: какой пароль был у Ирен Адлер в «Шерлоке» – и почему вы многое потеряли, глянув эту серию в дубляже
В СССР никого не смущало, а у иностранцев взрывается мозг: на IMDb идут споры из-за пикантных нюансов в «Маугли»
«В деревне помирать-то легче»: этот советский фильм с Боярским видели единицы, зато песни оттуда россияне напевают до сих пор
Будто унижения в «Финале» было мало: Таноса жестоко убьют в «Мстителях: Судный день» – щелкнут не пальцами, а позвонками
«Покойная», свободная, несчастная: в «Шерлоке» с Камбербэтчем так и не прояснили судьбу Ирен Адлер – зато в книгах все было иначе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667