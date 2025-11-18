Меню
Киноафиша Фильмы Долгая прогулка Расписание сеансов Долгая прогулка, 2025 в Москве 18 ноября 2025

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
11:05 от 550 ₽ 15:25 от 600 ₽ 20:05 от 650 ₽
Москино Искра
Дмитровская
2D
21:30 от 440 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
20:50 от 390 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D
21:40 от 550 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
22:20 от 620 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
11:30 от 400 ₽ 21:05 от 570 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
22:05 от 420 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
17:15 от 600 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
15:05 от 570 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
