Сколько женщин было у Ведьмака? Ответ, который удивляет даже фанатов Сапковского

Зрители возмутились, когда Поттер в финале сломал Бузинную палочку: мало кто знает, что в книгах он поступил еще глупее

Еще до «Мурки» Шарапов сыграл мелодию, которую точно не мог знать наизусть: в Сети уличили героя «Места встречи изменить нельзя»

«И жизнь ваша не будет стоить ломаного цента», если не пройдете наш тест о «Человеке с бульвара Капуцинов» хотя бы на 5/10

Смерть не показали: Алую Ведьму еще можно увидеть в MCU — но только в дуэте с другим супергероем (подсказка: это не Визжн)

Давно ждали: вот и первый спойлер к 1 серии 5-го сезона «Очень странных дел» — уже видели похожее в «Мстителях: Финал»

Amazon хуже Apple и Netflix? Эти 10 Sci-Fi сериалов с высоким рейтингом доказывают обратное (№7 - наш фаворит)

«Камбэк» нужно было назвать «Плагиатом»: в сериале «Кинопоиска» есть сцена, которая покадрово копирует «Брат»

«Мутная очень»: Прилучный нашел странную причину не смотреть «Игру престолов» – даже «Кухня» актеру нравится больше

Зря прокачивался, Сон Джин-у: в Японии выбрали 10 лучших аниме-персонажей – да начнется ад в комментариях