Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Ёлки 12 Расписание сеансов Ёлки 12, 2025 в Москве 27 декабря 2025

Расписание сеансов Ёлки 12, 27 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
сб 13 вс 14 чт 18 пт 19 сб 20 вс 21 пн 22 вт 23 ср 24 чт 25 пт 26 сб 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 31
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Ёлки 12»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
10:50 от 940 ₽ 13:00 от 940 ₽ 15:10 от 940 ₽ 17:20 от 940 ₽ 19:30 от 940 ₽ 21:40 от 940 ₽
КАРО 6 Киргизия г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
10:50 от 610 ₽ 13:00 от 660 ₽ 15:10 от 720 ₽ 17:20 от 720 ₽ 19:30 от 720 ₽ 21:40 от 720 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
10:20 от 940 ₽ 12:30 от 940 ₽ 14:40 от 940 ₽ 16:50 от 940 ₽ 19:00 от 940 ₽ 21:10 от 940 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
11:20 от 770 ₽ 13:30 от 880 ₽ 15:40 от 880 ₽ 17:50 от 880 ₽ 20:00 от 880 ₽ 22:10 от 880 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
10:40 от 720 ₽ 12:50 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 17:10 от 800 ₽ 19:20 от 800 ₽ 21:30 от 800 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
11:20 от 770 ₽ 13:30 от 880 ₽ 15:40 от 880 ₽ 17:50 от 880 ₽ 20:00 от 880 ₽ 22:10 от 880 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
10:50 от 940 ₽ 13:00 от 940 ₽ 15:10 от 940 ₽ 17:20 от 940 ₽ 19:30 от 940 ₽ 21:40 от 940 ₽ 23:50 от 940 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
10:50 от 830 ₽ 13:00 от 940 ₽ 15:10 от 940 ₽ 17:20 от 940 ₽ 19:30 от 940 ₽ 21:40 от 940 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
10:40 от 1650 ₽ 12:50 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 17:10 от 1650 ₽ 19:20 от 1650 ₽ 21:30 от 1650 ₽ 23:40 от 1650 ₽ 01:50 от 1650 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Агент времени: Глава Инду. Фильм
Агент времени: Глава Инду. Фильм
2025, Китай, приключения, анимация, криминал
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Сожалею о тебе
Сожалею о тебе
2025, Германия / США, драма
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Тихая ночь, смертельная ночь
Тихая ночь, смертельная ночь
2025, США / Канада, ужасы
Новый проект Гиллигана — №1: 5 научно-фантастических сериалов, которые признаны лучшими в 2025 году
Трудно представить «Ивана Васильевича» без черного кота: так зачем же Гайдай снимал кошек в каждом фильме?
«Дочь решит стать человеком, чтобы понравиться Чамингу»: фанаты выкатили самую дерзкую теорию к выходу «Шрека 5»
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко)
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия
«Горбатая лошадь» как символ 2026-го: угадать 5 советских картин по иностранным названиям смогут только киноманы (тест)
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет
От режиссера «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: этот сериал хвалят за «отсутствие повестки» и микс жанров – сюжет похож на «Из многих»
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно
«50% успеха фильма – в названии»: 5 российских лент критики особенно хвалят в уходящем 2025-м – 2 уже вышли, а 3 ждите скоро в кино
За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше