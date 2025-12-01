Это поняли не все зрители, но мифрил был куда ценнее Кольца: почему Саурон стремился контролировать каждый его грамм

Главный российский фильм 2025 года теперь можно увидеть дома: раскрыта точная дата цифровой премьеры «Августа» и где смотреть

Один эпизод «Дома Дракона» поставил точку в старой загадке: фанаты раскрыли настоящую историю яиц Дейенерис

От режиссера «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: этот сериал хвалят за «отсутствие повестки» и микс жанров – сюжет похож на «Из многих»

«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет

Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере»

«Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин

Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли

«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко)

«50% успеха фильма – в названии»: 5 российских лент критики особенно хвалят в уходящем 2025-м – 2 уже вышли, а 3 ждите скоро в кино