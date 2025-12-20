Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Ёлки 12 Расписание сеансов Ёлки 12, 2025 в Москве 2 января 2026

Расписание сеансов Ёлки 12, 2 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 20 Завтра 21 пн 22 вт 23 ср 24 чт 25 пт 26 сб 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 31 чт 1 пт 2 сб 3 вс 4 пн 5 вт 6 ср 7
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Ёлки 12»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Рассвет г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
22:10 от 740 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
21:55 от 580 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
20:40
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
Фэкхем-Холл
Фэкхем-Холл
2025, Великобритания, комедия
Что смотреть после «Невского» и «Первого отдела»: 5 зарубежных полицейских сериалов с рейтингами от 8,0 до 9,3 на IMDb
Роулинг ошиблась с парой Гарри Поттера: почему Полумна подходила ему больше Джинни и Чжоу Чанг
«Поменяйте одежду Семенову, везде в одном и том же»: фанаты бурно обсуждают новые кадры 8 сезона «Невского» (фото)
В России пересобрали «Снежную королеву» по формуле «Малефисенты»: новый фильм за 700 млн родился из-под пера автора «Холопа»
У «самой яркой» новинки Netflix всего 6 серий – и не хуже «Йеллоустоуна»: «мастерски поданному вестерну» не зря ставят 8 на IMDb
5 тайных игроков «Магической битвы» вышли из тени: гид по героям из нового тизера, которых вы не видели в аниме
Вспомните 5 новогодних фильмов СССР по цитатам: где героя хотели «шлепнуть для верности» – ответят не все (тест)
«Созданный на небесах» мюзикл СССР 50 лет держит оценку 8.0: не зря за участие Гурченко выпросила квариру, а Миронов – спиннинг
О чем будет 8-й сезон «Невского»: главный герой мертв, но не грустите – создатели уже дали «жирный» намек
Только знатоки вспомнят 5 фильмов СССР по шапкам: от шикарной ушанки до скромной вязаной (тест)
Советский фильм покорил Круза: пробил «Железный занавес» и попал в СССР, чтобы напиться с режиссером
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше