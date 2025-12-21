Самый спорный эпизод «Тайного советника» на НТВ, о котором говорят зрители — Истрашин стреляет на поражение, но последствий ноль

Оленька Рыжова в «Служебном романе» делала оливье по этому рецепту: добавляла один необычный ингредиент

Почему Гринч ненавидит Рождество и что с ним произошло в детстве? Кажется, тут должна быть не комедия, а драма

Empire выбрал 20 лучших сериалов 2025-го: №1 оказался не «Очень странные дела» – но тоже проект с 8.6 на IMDb

Звезда «Игры престолов» сыграет одну из главных ролей в еще одном сериале — его снимут по роману Чарльза Диккенса

Из «Трех котов» не планировали делать детский мультик: коты ходили без штанов, а Коржика вообще звали не Коржик

Мечтал очернить СССР и ошибся: Харконнены в «Дюне» оказались европейцами — Герберт сел с ними в лужу

Тест покажет, разбираетесь ли вы в деликатесах из кино СССР: вспомните, что ели герои 5 культовых фильмов

«Магичку» и «Клинок» списали в утиль: собрали миллионы, но лишь одно аниме достойно звания «короля сенненов»

Три российских сериала обошли хиты Netflix: сначала пали «Очень странные дела», а следом «Уэнсдэй»