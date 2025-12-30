Когда твой папа — маньяк: этот мини-сериал от Netflix зайдет поклонникам «Как приручить лису»

Самый популярный трейлер 2025 года набрал 181,5 млн просмотров всего за 24 часа: вот какую комедию с нетерпением ждут люди

Рецепт главного новогоднего блюда из «Иронии судьбы»: от такого ростбифа Ипполит бы не отказался

«Очень странные дела» идут по пути «Игры престолов»: 200 тысяч зрителей уже протестуют — Netflix вырезал самые важные сцены

«Заслуживают памятника»: всего две серии «Смешариков» иностранцы оценили на 9,5 из 10 — увидели глубокий смысл

«Господь ее услышал»: дочь раскрыла предсмертное желание Алентовой - слезы на глазах от слов Меньшовой

«Как опухоль»: Бардо отказалась от новорожденного сына, вот как теперь выглядит 65-летний мужчина

Немоляева предпочла театр дому и Новому году: в 2026-м даже без коронного «Оливье»

НУИНУ из «Чародеев» сняли без павильонов — выбрали одно из самых «волшебных» зданий СССР: сегодня там проводят банкеты

Новогодний хит ушел в отрыв и собрал почти 400 млн рублей в прокате — зрители сделали выбор не в пользу нового «Шурика»