Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Ёлки 12 Расписание сеансов Ёлки 12, 2025 в Москве 21 января 2026

Расписание сеансов Ёлки 12, 21 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 12 Завтра 13 ср 14 чт 15 сб 17 вт 20 ср 21
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Ёлки 12»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кинозал ГУМа
Площадь Революции
2D
10:20 от 500 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Унесенные призраками
Унесенные призраками
2001, Япония, аниме , семейный, анимация, приключения
Этот сериал от HBO Max сравнится по масштабу только с франшизой «Чужой»: стиль Ридли Скотта видно сразу
Михалков наконец рассказал, почему его «Утомленным солнцем» все же дали «Оскар»: сейчас это невозможно
Тони Сопрано — не единственный гангстер на телевидении: 3 крутых сериала про мафию, где страсти кипят не меньше, чем в «Крестном отце»
Забудьте уже про Бондиану: в топ-3 лучших шпионских фильма вошли и другие хиты – у № 2 рейтинг 8+, а у №3 есть «Оскар»
Никакой романтики, только технологии и ужас будущего: дорама, которая училась у «Черного зеркала» — и не так затянуто (всего 8 серий)
Сняли за 4,5 млн, заработали в 10 раз больше: этот жутко страшный, смешной и изобретательный фильм открыл миру режиссера «Орудий»
Купер всё-таки погиб в самом начале: в NASA случайно подтвердили одну из самых кошмарных теорий об «Интерстелларе»
Это имя писали в советских фильмах с субтитрами: кем оказался загадочный С. Ээро
Дело было не только в золоте: смысл «Свой среди чужих..» Михалкова годами понимали неправильно — и черно-белые кадры ни при чем
Евстигнеев плевался, но все же снялся в «Собачьем сердце»: 50% времени был пьяным на площадке
Средний богатырь съедал тонну семенухи за жизнь: готовим кашу из «Трех богатырей» по рецепту Поповича
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше