Этот сериал от HBO Max сравнится по масштабу только с франшизой «Чужой»: стиль Ридли Скотта видно сразу

Михалков наконец рассказал, почему его «Утомленным солнцем» все же дали «Оскар»: сейчас это невозможно

Тони Сопрано — не единственный гангстер на телевидении: 3 крутых сериала про мафию, где страсти кипят не меньше, чем в «Крестном отце»

Забудьте уже про Бондиану: в топ-3 лучших шпионских фильма вошли и другие хиты – у № 2 рейтинг 8+, а у №3 есть «Оскар»

Никакой романтики, только технологии и ужас будущего: дорама, которая училась у «Черного зеркала» — и не так затянуто (всего 8 серий)

Сняли за 4,5 млн, заработали в 10 раз больше: этот жутко страшный, смешной и изобретательный фильм открыл миру режиссера «Орудий»

Купер всё-таки погиб в самом начале: в NASA случайно подтвердили одну из самых кошмарных теорий об «Интерстелларе»

Это имя писали в советских фильмах с субтитрами: кем оказался загадочный С. Ээро

Дело было не только в золоте: смысл «Свой среди чужих..» Михалкова годами понимали неправильно — и черно-белые кадры ни при чем

Евстигнеев плевался, но все же снялся в «Собачьем сердце»: 50% времени был пьяным на площадке