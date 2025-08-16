Меню
Расписание сеансов Хищные твари, 16 августа 2025 в Москве

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
17:00 от 350 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
21:20 от 400 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
18:15 от 450 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
22:50 от 450 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
22:30 от 450 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
21:20 от 500 ₽ 01:15 от 500 ₽
