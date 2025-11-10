Кто в итоге победил в Танце Драконов? Мы знаем главный спойлер приквела к «Игре престолов»

Энты во «Властелине колец» жили во временной петле? Иначе сложно объяснить появление знакомого леса

Когда выйдет «Черный телефон 3»? Режиссер назвал условие, без которого продолжения не будет

Выход «Ветров зимы» снова отложили — Джордж Мартин нашел еще одну причину для оправдания

С мужским гаремом и танцем волосатого живота: что если бы Сулеймана привезли в дворец Хюррем — трейлер «Великолепного века» от ИИ

Лелика из «Бриллиантовой руки» узнает каждый: а вы вспомните 5 других фильмов с Папановым по кадру (тест)

«Ветра зимы» окончены, но Мартин не в восторге: писатель ходит по судам, вместо того, чтобы писать самостоятельно

Непонятно как, но стали рождественской классикой: топ-5 новогодних фильмов, которые не имеют никакого отношения к Новому году

Хоакину Фениксу – 51! В честь праздника тест: похожи ли вы на Джокера в его исполнении – или вы герой другого актера?

Хотели скримеров — получайте! В первом эпизоде этого сериала от Netflix насчитали больше 20 «пугалок» — режиссер психанул и поставил рекорд