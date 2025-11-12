Энты во «Властелине колец» жили во временной петле? Иначе сложно объяснить появление знакомого леса

У него совсем другое имя: почему Росомаху часто называют Логаном

6 минут, 118 000 000 зрителей и один уставший Медведь: секрет успеха серии «Будьте здоровы!» из «Маши и Медведя»

Лелика из «Бриллиантовой руки» узнает каждый: а вы вспомните 5 других фильмов с Папановым по кадру (тест)

Хотели скримеров — получайте! В первом эпизоде этого сериала от Netflix насчитали больше 20 «пугалок» — режиссер психанул и поставил рекорд

С мужским гаремом и танцем волосатого живота: что если бы Сулеймана привезли в дворец Хюррем — трейлер «Великолепного века» от ИИ

Без пяти минут вестерн: экранизация Call of Duty вызовет вопросики у фанатов, зато фанаты «Йеллоустоуна» завизжат от восторга

Хоакину Фениксу – 51! В честь праздника тест: похожи ли вы на Джокера в его исполнении – или вы герой другого актера?

HBO переписывает историю: в сериале по «Гарри Поттеру» покажут сцены, которых не было ни в фильме, ни в книге

Гарри и Дамблдор смотрятся в зеркало, прошлое Волан-де-Морта: в «Философском камне» было 10+ вырезаных сцен