Наконец-то стало известно название сериала по «Майору Грому» с Жизневским и Аксеновой: премьера в 2026 году

Жестокость или все-таки милосердие: почему мать бросила Геральта и обрекла его на судьбу ведьмака

Жидкий «Терминатор» Т-1000 может стать реальностью: ученые неожиданно создали самовосстанавливающийся металл (и это страшно)

«Ну так и женись, хороняка!»: тест осилят те, кто внимательно смотрел «Ивана Васильевича» – что значат 5 странных фраз из фильма?

Бетон, бригада и немного ностальгии: сможете угадать 5 фильмов СССР по кадрам со строителями? (тест)

67% зрителей не могут ошибаться: эта категория кино поднимает настроение – ИИ уже нашел за вас 5 лент с оценками 7+

«Зима была холодной»: в «Острых козырьках» эта фраза – предвестник беды, но не каждый понял, что она значит

Вильнев актеров не жалеет: съемки «Дюны 3» довели Паттинсона до изнеможения — звезде «Сумерек» досталась сложная роль

«Самый масштабный фильм следующего года и, возможно, даже следующих 10 лет»: кадры из новых «Мстителей» покажут уже в декабре, и мы знаем дату

Этот вопрос по «Бриллиантовой руке» многих ставит в тупик: войдете ли вы в число знатоков – покажет тест