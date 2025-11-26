«Мистика не мое… смотреть не буду»: этот комментарий зрителя точно описал раскол вокруг сериала «Зверобой-2»

Кто обошел «Триггер» и «Метод»? Неожиданный лидер рейтингов Первого канала — в главный ролях великолепный Юра Боисов

А что, если Риддика тренировали.. Хищники? Эти 10 совпадений уже сложно списать на случайность — слишком убедительно

Фанатам «Нарко» зайдет: бразильская новинка отправилась на вершину топа Netflix с 5 900 000 просмотров — и тут не 300 серий, а всего 8

Юлию Пересильд официально убрали из списка лучших актрис: подсидела скандальная молодая звезда сказок

«Это мой натуральный цвет»: только преданные зрители вспомнят 5/5 фильмов СССР по кадрам с блондинками (тест)

Культовый маньяк, горе-космонавт и Джокер: лишь 3 актера могут заменить Деппа-Воробья в «Пиратах…» так, чтоб не было мучительно больно

«Просто потрясающая»: Бобби Браун попала в «Очень странные дела» благодаря Кингу, впечатлила его в другом сериале

Один невинный комментарий Бильбо создал ляп в лоре Толкина — и все из-за сценаристов «Властелина колец»: звучит в самом начале

Сбежал в США, облысел, пел для Ричарда Гира, стал многодетным отцом: как сложилась жизнь Пети Рамы из «Бумера»