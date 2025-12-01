Не «Долгая прогулка» и не «Дракула»: вот какой зарубежный фильм собрал 1 047 933 901 в прокате, став самым популярным в 2025 году

Если вам не зашел первый сезон «Пингвинов моей мамы», посмотрите второй – люди уверены, что он получился намного лучше (отзывы)

«Раздражают до дрожи»: 5 героев «Далекого города», которые выводят зрителей из себя так, что хочется выключить телевизор

«Смотрел это кино десять раз»: в Японии обожают этот советский фильм с Алентовой — включают «для души» и даже на занятиях в вузах

«Женщина-Халк» и «Флэш» даже рядом не стоят: лишь один супергеройский сериал получил 8,6 на IMDb — хотя Marvel вложили три копейки

Пинкмана выдержал, а этого злодея - нет: Аарон Пол отказался от роли в популярном сериале Amazon

Если бы Гай Ричи снимал в Петербурге: в топ-50 криминальных сериалов НТВ есть такой вариант — с атмосферой нулевых и бандитами

«2 серии показали больше, чем все киноделы за 20 лет»: когда выйдет 3-й сезон «Кибердеревни» – у нее рейтинг 8.1, недаром зрители хотят еще

«Красиво, как в Театре сатиры»: тест покажет, понимаете ли вы шутки и отсылки в фильмах Рязанова

В карьере Крачковской – десятки советский комедий и настоящий индийский фильм: в СССР на новинку «забили», в Болливуде – полюбили