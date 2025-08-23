Меню
Расписание сеансов Ритмы мечты, 23 августа 2025 в Москве

КИНОград г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
16:25
Кинозал ГУМа
Охотный Ряд
2D
12:20 от 450 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
18:10 от 740 ₽
2D, VIP
10:25 от 1220 ₽ 14:20 от 1720 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
17:30 21:10
Победа
Пролетарская
2D
14:20 от 300 ₽ 20:15 от 500 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:40 12:50 13:50 18:10
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
13:10 17:20
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
14:30 19:10
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
13:15 16:00 17:20
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:40 13:05 17:45
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
13:05 17:45
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
10:30 12:50 14:55 17:30
